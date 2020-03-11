Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка була визнана найкращою спортсменкою-2019 в Україні, розповіла, в яких ще видах спорту могла б себе спробувати, будь у неї така можливість.

"Уже точно нічого нового не спробую, запізно починати, я вся в дзюдо. Але якби не боротьба, я б бачила себе в легкій атлетиці чи художній гімнастиці. Обожнюю бігати", – сказала 19-річна дзюдоїстка в інтерв'ю на сайті tribuna.com.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід також зізналася, що у неї є ряд пропозицій почати кар'єру в MMA.

"Бої без правил? У мене дуже багато пропозицій. І з Японії, і з Америки пишуть, пропонують серйозні гроші. Але на даному етапі я відмовлюся незалежно від суми. Мої батьки теж, вони цього не переживуть. Здоров'я на першому місці", – зазначила спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про легендарну українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід зняли фільм, прем'єра якого відбудеться 25 березня.

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