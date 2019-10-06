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7 жовтня • оновлено в 18:11
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Українка Бех стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики

Українка Бех стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики
Наша співвітчизниця встановила особистий рекорд сезону
8.6т Читати матеріал російською

Прославлена українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройшов в Досі (Катар).

24-річна хмельничанка в п'ятій спробі стрибнула на 6 метрів 92 сантиметри, показавши кращий результат в сезоні і вперше піднявшись на п'єдестал мундіалю. Особистий рекорд Марини становить 6.93.

Українка Бех стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

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Інтимні зйомки: на ЧС з легкої атлетики спалахнув грандіозний скандал

Ця нагорода стала другою для України на ЧС з легкої атлетики в Катарі. 6 днів тому теж срібло взяла Ярослава Магучіх. Наша юна співвітчизниця стала другою в секторі для стрибків у висоту, взявши планку на позначці 2,04 метра.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Марина Бех-Романчук
Місце
Катар Доха
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Северг Олег
Северг Олег
Вице чемпионкой... а третье место это второй зам чемпиона ? Или и.о. чемпиона ?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Молодець
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скакать в крови у украинцев. Слава Украине!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Горелов Сергей,ползать на коленях у крови у какцапов.Слава царю!
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