Українка Бех стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики

Прославлена українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройшов в Досі (Катар).

24-річна хмельничанка в п'ятій спробі стрибнула на 6 метрів 92 сантиметри, показавши кращий результат в сезоні і вперше піднявшись на п'єдестал мундіалю. Особистий рекорд Марини становить 6.93.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Ця нагорода стала другою для України на ЧС з легкої атлетики в Катарі. 6 днів тому теж срібло взяла Ярослава Магучіх. Наша юна співвітчизниця стала другою в секторі для стрибків у висоту, взявши планку на позначці 2,04 метра.

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