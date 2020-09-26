Українка Бех-Романчук із рекордом виграла "золото" Діамантової ліги

Максим Іншаков Інші види спорту 09:56, 26.09.2020 Оновлено: 10:39, 26.09.2020

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала "золото" в змаганнях зі стрибків у довжину на останньому етапі Діамантової ліги, який минув у столиці Катару, місті Доха.

25-річній уродженці Хмельниччини скорилася позначка в 6,91 м. Це її особистий рекорд сезону, при тому, що найкращий результат у кар'єрі – 6,93 м.

Результати змагань
Діамантова ліга

Змагання проходили в два етапи. У першому брали участь усі сім спортсменок. Після п'яти стрибків три найкращих легкоатлетки виходили у другий етап, де через додаткову спробу й розігрували медаль.

У першому етапі українка посіла 2-ге місце, стрибнувши на 6,79 м.

13 вересня Бех-Романчук стала переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру ISTAF у Берліні.

"Золото" нашій співвітчизниці приніс стрибок на 6,87 м (-0,3). Цей показник став для українки рекордним у сезоні.

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