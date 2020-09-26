Українка Бех-Романчук з рекордом виграла "золото" Діамантової ліги
25-річна Марина Бех-Романчук є чотирикратною чемпіонкою України зі стрибків у довжину
У 2019 стала віце-емпіонкою світу в Катарі
Одружена iз дворазовим чемпіоном Європи з плавання Михайлом Романчуком
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала "золото" в змаганнях зі стрибків у довжину на останньому етапі Діамантової ліги, який пройшов в столиці Катару, місті Доха.
25-річній уродженці Хмельниччини скорилася позначка в 6,91 м. Це її особистий рекорд сезону, при тому, що найкращий результат в кар'єрі – 6,93 м.
Змагання проходили в два етапи. У першому брали участь всі 7 спортсменок. Після п'яти стрибкiв три найкращих легкоатлетки виходили у другий етап, де за рахунок додаткової спроби і розігрували медаль.
У першому етапі українка посіла 2-е місце, стрибнувши на 6,79 м.
13 вересня Бех-Романчук стала переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру ISTAF в Берліні.
"Золото" нашій співвітчизниці приніс стрибок на 6,87 м (-0,3). Цей показник став для українки рекордним в сезоні.