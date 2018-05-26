Українець зі світовим рекордом виграв КС зі стрільби

Українець Олег Омельчук виграв 5-й етап Кубка світу з кульової стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, який в ці дні проходить в Мюнхені (Німеччина).

34-річний рівнянин набрав 243,6 бала, встановивши новий світовий рекорд. Попереднє досягнення українець поліпшив на 1.3 бала.

Олег Омельчук issf-sports.org

Срібну медаль з результатом 242,4 бала виборов німецький стрілок Крістіан Райтц. "Бронза" в активі китайця Ціфен Ру (221,1).

Відзначимо, що ще одна представниця України, Олена Костевич, стала третьою у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

У грудні минулого року студент Львівського училища фізичної культури Павло Коростильов зі світовим рекордом виграв міжнародні змагання "RIAC-2017" з кульової стрільби з пневматичної зброї.