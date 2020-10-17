Українець вперше в історії виграв етап чемпіонату світу з Супербайку

Максим Іншаков Інші види спорту 16:21, 17.10.2020 Оновлено: 16:33, 17.10.2020

Одеський мотогонщик Микита Калінін став першим в історії українцем, який виграв етап чемпіонату світу з Супербайку – різновида кільцевих гонок на мотоциклах, в основі яких лежать серійні конструкції, що знаходяться у вільному продажі.

На трасі в португальському Ешторілі 21-річний Калінін на SKM-Kawasaki завоював "золото", випередивши найближчого суперника на 0,054 секунди.

Варто зазначити, що 2 роки тому Калінін потрапив в аварію в гонці на етапі WorldSSP300 в італійській Імолі. Наш співвітчизник йшов на 6-му місці, коли один із суперників зачепив переднім колесом мотоцикл українця.

У нього були діагностовані сильний вивих гомiлкостопа, струс, а також багато ударів і розтягнень.

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