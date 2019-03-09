Українець виграв чемпіонат Європи U-23, поборовши росіянина

Український борець Андрій Яценко завоював медаль вищої проби на чемпіонаті Європи з боротьби U-23, який проходить в сербському Нові-Саді. У фіналі змагань наш спортсмен здолав росіянина Амірзана Гуважокова.

Поєдинок за головні нагороди у вільній боротьбі у вазі до 57 кг завершився з рахунком 11:8 на користь українського борця.

У кваліфікації змагань Яценко здолав азербайджанця Іслама Базарганова (12:2), в чвертьфіналі змагань українець без шансів розправився з румуном Разваном Маріаном Ковачем (10:0), а у півфіналі наш борець в непростому поєдинку переміг представника Туреччини Сабана Кізілтаса (18:15).

Андрій Яценко United World Wrestling

57kg #WrestleNoviSad Medal Match Results

🥇 - Andrii YATSENKO 🇺🇦 df. Amirkhan GUVAZHOKOV 🇷🇺, 11-8

🥉 - Saban KIZILTAS 🇹🇷 df. Razvan KOVACS 🇷🇴, 7-5

🥉 - Roberti DINGASHVILI 🇬🇪 df. Mikyay Salim NAIM 🇧🇬, 5-4 - United World Wrestling (@wrestling) 9 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська спортсменка Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою Європи з боротьби серед спортсменок, не старше 23 років. Українка завоювала нагороду вищої проби у ваговій категорії до 62 кг.

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