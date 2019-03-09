МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Українець виграв чемпіонат Європи U-23, поборовши росіянина

4.5тЧитати матеріал російською

Український борець Андрій Яценко завоював медаль вищої проби на чемпіонаті Європи з боротьби U-23, який проходить в сербському Нові-Саді. У фіналі змагань наш спортсмен здолав росіянина Амірзана Гуважокова.

Поєдинок за головні нагороди у вільній боротьбі у вазі до 57 кг завершився з рахунком 11:8 на користь українського борця.

Новини
Борець Беленюк ''нокаутував'' Берiнчика і ''стягнув'' чемпіонський пояс — фотофакт

У кваліфікації змагань Яценко здолав азербайджанця Іслама Базарганова (12:2), в чвертьфіналі змагань українець без шансів розправився з румуном Разваном Маріаном Ковачем (10:0), а у півфіналі наш борець в непростому поєдинку переміг представника Туреччини Сабана Кізілтаса (18:15).

Андрій Яценко

Андрій Яценко

United World Wrestling

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська спортсменка Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою Європи з боротьби серед спортсменок, не старше 23 років. Українка завоювала нагороду вищої проби у ваговій категорії до 62 кг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "вільна боротьба" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
вільна боротьба
Місце
СербіяНові-Сад
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги