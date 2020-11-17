Українець став найсильнішою людиною світу: спортивні підсумки 16 листопада

Український стонгмем Олексій Новиков став найсильнішою людиною планети, а збірна Казахстану з футболу забила гол прямим ударом з центру поля.

Крім того, ЗМІ повідомили про можливе звільнення Мірчі Луческу з київського "Динамо".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 16 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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