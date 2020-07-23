Українець став наймолодшим учасником кваліфікації ЧС в історії

Юліан Бойко став наймолодшим учасником кваліфікації ЧС в історії. World Snooker

14-річний українець Юліан Бойко став наймолодшим учасником кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру в історії.

Як повідомляє видання EveningExpress, в першому раунді наш співвітчизник не зміг обіграти малазійця Тор Чуан Леонга, поступившись йому з рахунком 3:6. Бойко програвав із рахунком 1:3 перед перервою, відігрався, але досвід 32-річного суперника дозволив йому взяти верх над юним українцем.

Українець Бойко програв малайзійцю Тор Чуан Леонгу Twitter Drafts 3.7

Відзначимо, що 8 червня 2020 року наш співвітчизник отримав статус професіонала, ставши першим в історії професійним гравцем у снукер з пострадянського простору. У березні Бойко став переможцем чемпіонату Європи "6-red".

Як повідомляв OBOZREVATEL, валлійський снукерист Марк Вільямс прийшов голим на прес-конференцію на честь своєї перемоги на чемпіонаті світу.