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8 березня • оновлено в 15:59
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Українець Олексій Борисенко загадково зник в Японії

Українець Олексій Борисенко загадково зник в Японії
Чоловік більше тижня не виходить на зв'язок
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Український бігун і тренер з лижного спорту Олексій Борисенко зник в Японії при загадкових обставинах. Чоловік вже близько тижня не виходить на зв'язок з рідними, йдеться в сюжеті ТСН.

Українець поїхав до Японії, щоб взяти участь в марафоні, але той скасували через коронавируса. На зворотний рейс він не сів, а в готельному номері знайшли речі чоловіки. За однією з версій, він міг піднятися на гору Фудзі, хоча сходження в цю пору року на вершину заборонено.

Друзі не вірять в те, що з професійним атлетом, який представляв Україну на чемпіонатах світу з бігу, могло щось трапитися. На сторінці зниклого в соцмережі вони повідомили, що в Японії вже зібрали групу приватних альпіністів, яка готова вийти на пошуки. У міністерстві закордонних справ повідомили, що японські надзвичайні служби ведуть пошуки українця, а дипломати тримають зв'язок з рідними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вражаючий епізод стався в американському Міннеаполісі на марафоні Twin Cities Marathon.

Один з учасників в майці "Ісус врятує" переніс серцевий напад і був врятований іншим бігуном на ім'я Ісус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Японія
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