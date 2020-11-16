Українець із рекордом завоював титул найсильнішої людини світу

Михайло Морозов Інші види спорту 13:14, 16.11.2020

24-річний українець Олексій Новиков став володарем титулу найсильнішої людини планети у 2020 році.

Як повідомляється на офіційній сторінці організації World Strongest Man в Facebook, наш співвітчизник випередив британця Тома Столтмана і канадця Жана-Франсуа Карона.

Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети
Facebook World Strongest Man

Новіков повторив рекорд ісландця Йоуна Паудля Сігмарссона, який в 1984 році став наймолодшим переможцем конкурсу. Він також встановив світовий рекорд у тязі – 537,5 кг – і став другим українцем, який ставав переможцем World Strongest Man. Раніше це досягнення двічі підкорювалося Василю Вірастюку в 2004 і 2007 роках.

Новиков чотири рази ставав найсильнішою людиною України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 200-кілограмовий американець встановив фантастичний рекорд у жимі лежачи.

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