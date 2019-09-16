Українець Беленюк виграв "золото" ЧС з боротьби

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув "золото" чемпіонату світу 2019 року, який в ці дні проходить у столиці Казахстану Нур-Султані.

У фінальній сутичці наш співвітчизник обіграв третього номера світового рейтингу Віктора Лорінца з Угорщини – 2:1.

Дуель видалася дуже непростою для Беленюка. У першому періоді українець діяв більш активно і заслужено отримав не тільки бал від судді, а й можливість атакувати в партері.

Жан Беленюк

Жану практично вдалося викинути суперника за межі татамі, але угорець зумів утримати захоплення суперника.

У другому періоді вже Беленюк опинився на настилі, проте впевнено відпрацював в обороні. У підсумку перемогу українцю і "золото" світової першості принесла активно в заключну хвилину сутички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український суперчемпіон Василь Ломаченко відверто висловився про рішення Жана Беленюка піти в політику.

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