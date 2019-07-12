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Україна зробила золотий дубль на Універсіаді

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Українські легкоатлетки Ірина Климець та Ольга Корсун здобули золоті медалі Універсіади 2019 року, яка в ці дні проходить в італійському Неаполі.

Климець стала першою в секторі для метання молота. Наша співвітчизниця, яка представляє Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, показала результат в 71,25 метра.

Ірина випередила одразу двох представниць Польщі – Марвину Копроним (70.89 м) і Катаржину Фурманек (69.68 м).

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У свою чергу Корсун завоювала "золото" в потрійному стрибку, стрибнувши на 13,90 м. Вона обійшла найближчу суперницю Евеліс Таварес де Вейга з Португалії на 9 см.

Отже, в активі нашої збірної на Універсіаді 10 медалей – три золотих, чотири срібних і три бронзові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше "золото" для України на Універсіаді здобула стрибунка Марина Бех-Романчук.

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Теми
Універсіада легка атлетика
Місце
Італія Неаполь
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе — это пение и физкультура.
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