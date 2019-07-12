Україна зробила золотий дубль на Універсіаді

Українські легкоатлетки Ірина Климець та Ольга Корсун здобули золоті медалі Універсіади 2019 року, яка в ці дні проходить в італійському Неаполі.
Климець стала першою в секторі для метання молота. Наша співвітчизниця, яка представляє Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, показала результат в 71,25 метра.
Results Universiade Napoli HT Women won by KLYMETS Iryna UKR 71.25 (1) KOPRON Malwina POL 70.89 (2) FURMANEK Katarzyna POL 69.68 (3) and CUMMING Margaretha RSA 58.80 (11) @wesbotton @sportmansa @AthleticsSA_ @ gsport4girls pic.twitter.com/ ZhE0vgPMb6- Jakes Jacobs (@jjswest) 12 липня 2019 р
Ірина випередила одразу двох представниць Польщі – Марвину Копроним (70.89 м) і Катаржину Фурманек (69.68 м).
У свою чергу Корсун завоювала "золото" в потрійному стрибку, стрибнувши на 13,90 м. Вона обійшла найближчу суперницю Евеліс Таварес де Вейга з Португалії на 9 см.
Results Universiade Napoli TJ Women won by KORSUN Olha UKR 13.90 (1) TAVARES DA VEIGA Evelise POR 13.81 (2) FILIPIC Neja SLO 13.73 (3) and CHABANGU Zinzi RSA 13.42 (7) @wesbotton @AthleticsSA_ @sportmansa @ gsport4girls pic.twitter. com / uwpSZtMXSF- Jakes Jacobs (@jjswest) 12 липня 2019 р
Отже, в активі нашої збірної на Універсіаді 10 медалей – три золотих, чотири срібних і три бронзові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перше "золото" для України на Універсіаді здобула стрибунка Марина Бех-Романчук.
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