Україна зробила золотий дубль на ЧЄ-2020 з художньої гімнастики

Збірна України виграла "золото" і "срібло" на чемпіонаті Європи-2020 з художньої гімнастики, який проходить в Києві з 26 по 29 листопада.

Наші дівчатка стали найкращими у фіналі з 5 м'ячами і посіли друге місце у фіналі з 3 обручами і 2 парами булав.

П'єдестал пошани

Збірна України з художньої гімнастики

У групових вправах нашу команду представляли Валерія Юзьв’як з Ужгорода, Діана Баєва з Макіївки на Донеччині, львів’янки Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук.

Ще дві медалі у юніорок – "срібло" у вправах зі стрічкою у Карини Сидорак, а "золото" у вправах з м'ячем у Поліни Карiки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українки стали бронзовими призерками в багатоборстві з результатом в 63,700 балів. На цей раз команди Ізраїлю (67,575) і Азербайджану (66,300) зуміли обійти наших співвітчизниць.