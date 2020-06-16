Україна зіграє з Росією у відборі на Євро-2022 з гандболу

Відбулося жеребкування кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 з гандболу. Чоловіча збірна України в груповому етапі зіграє проти команди Росії.

Крім того, нашим співвітчизникам в групі 3 протистоятимуть збірні Чехії і Фарерських островів.

Згідно з регламентом на Євро потрапляють перші дві кращі команди в квартеті, а також 4 найкращі команди з тих, що зайняли третє місце.

Матчі відбору будуть проходити з листопада 2020 року по травень 2021 року. Фінальний турнір Євро-2022 пройде в Угорщині і Словаччині з 13 по 30 січня.

Результати жеребкування Євро-2020 з гандболу Facebook Федерації гандболу України

Як повідомляв OBOZREVATEL, гандболістка збірної України Ірина Стельмах, останньою командою якого був білоруський "Гомель", перейшла в російську "Астраханочку".