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Україна завоювала третє "золото" Європейських ігор

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Самбістка Анастасія Сапсай принесла Україні золоту медаль Європейських ігор-2019, які цими днями проходять в Мінську.

У фіналі вагової категорії понад 80 кг 24-річна уродженка Черкаської області з рахунком 4:0 перемогла Олену Кабадзе з Грузії.

Анастасія Сапсан (у червоному)

Анастасія Сапсан (у червоному)

Анастасія Сапсан (у червоному)

Анастасія Сапсан (у червоному)

На шляху до фіналу наша співвітчизниця знищила литовку Карину Стефанович (9-0), а потім виграла у Катерини Калюжної (5-0) з Білорусі.

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Відзначимо, що це "золото" стало третім для України на мінському спортивному форумі. Раніше на медалі вищої проби вибороли дзюдоїсти Дар'я Білодід і Георгій Зантарая.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сапсай в березні 2018 року став переможницею Відкритого Кубка Європи, яке проходив в столиці Польщі. Черкащанка стала першою у ваговій категорії понад 78 кг.

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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
У агрессора-9!!! СУХЕС!
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леня зе
леня зе
а шо Анастасия не поддержала чучхелу грузинскую .на сухую.;(;(;(
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