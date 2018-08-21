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Україна завоювала 6 медалей на Кубку Європи з дзюдо

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Одну срібну та п'ять бронзових медалей завоювали українські дзюдоїсти на відкритому Континентальному Кубку, який завершився в Мінську.

Свій перший внесок в олімпійський рейтинг зробив вихованець одеської школи дзюдо Олександр Крук, який уже другий рік тренується в столичній школі "Юний Спартаківець". У ваговій категорії до 90 кг лише у фіналі він зазнав поразки від господаря татамі Віктора Кляусова, перевищивши ліміт покарань.

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Бронзові нагороди отримали: Каро Марандян (66 кг) із Кременчука, запорожці Данило Гуцол (100 кг) та Станіслав Бондаренко (+100 кг), а львів'янка Василіса Кириченко й Анастасія Сапсай із Черкас перемогли у вирішальних сутичках у важкій ваговій категорії.

П'яті місця зайняли Олена Нiщета з Дніпра і киянин Андрій Колесник.

Після турніру основна частина команди залишилася в Мінську, де на олімпійській базі "Стайки" у п'ятницю, 24 серпня, буде тренуватися на міжнародному тренувальному зборі під егідою Європейського Союзу дзюдо "Going for gold".

Нагадаємо, що раніше 17-річна українка виграла "золото" Гран-прі з дзюдо, перемігши росіянку.

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Тема
дзюдо
Місце
БілорусьМінськ
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