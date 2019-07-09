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Україна взяла перше "золото" на Універсіаді-2019

2.3т Читати матеріал російською

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла для України першу золоту нагороду 30-ї Універсіади-2019, яка в ці дні проходить в італійському Неаполі.

23-річна уродженка Хмельниччини в своїй останній спробі продемонструвала результат 6.84, який і приніс їй найвищу сходинку п'єдесталу.

Друге місце зайняла Таварес да Вейга з Португалії (6,61), третє – Флорентіно Ілуско (6,55).

Україна взяла перше "золото" на Універсіаді-2019

Всього у збірної України станом на 9 липня 4 нагороди. Крім цього "золота", в скарбничці національної студентської команди 1 "срібло" і 2 "бронзи".

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Нагадаємо, що на II Європейських іграх Марина взяла "бронзу". Раніше на Універсіаді-2019 баскетбольна збірна України обіграла команду Австралії і вийшла у фінал.

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Тема
Універсіада
Особа
Марина Бех
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