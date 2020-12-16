Україна взяла перше "золото" на Кубку світу з боротьби

Українка Тетяна Ріжко стала переможницею індивідуального Кубку світу з боротьби (він замінив чемпіонат світу в трьох видах боротьби: греко-римській, вільній та жіночій), який цими днями проходить у столиці Сербії – Белграді.

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 65 кг уродженка Київської області була сильнішою за представницю Молдови Ірину Рингачi. Зустріч за "золото" завершилася з рахунком 14:4.

Тетяна Ріжко у фінальній сутичці Instagram / wrestling_ukr_

На шляху до фіналу наша співвітчизниця з рахунком 8:4 перемогла росіянку Марію Кузнєцову і Мімі Христову з Болгарії (13:8).

Для збірної України це стало 5-ю загальною медаллю на КС, але першою найвищого ґатунку.

Тетяна Ріжко Instagram / wrestling_ukr_

Спочатку ці змагання планувалися в Норвегії в 2021 році, але їх перенесли на цей рік. Пізніше Виконком Об'єднаного світу боротьби (UWW) і зовсім скасував проведення чемпіонату світу. Багато національних збірних стикнулися з труднощами переїзду через карантинні заходи в деяких країнах світу. Замість світової першості в ці ж терміни запланували індивідуальний Кубок світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід на зборах у Коблево взяла участь у жартівливому поєдинку проти чемпіонки Європи 2019 року з боротьби, призерки чемпіонатів світу та Європи Оксани Лівач.