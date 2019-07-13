Україна взяла два "золота" і увірвалася в топ-10 на Універсіаді

Збірна України завоювала дві золоті медалі і піднялася з 13-го на 10-е місце в загальнокомандному заліку на Універсіаді-2019, яка в ці дні проходить в італійському Неаполі.

Нагороду вищої проби в скарбничку своєї команди принесла стрибунка у висоту Юлія Чумаченко та Марія Миколенко, Тетяна Мельник, Катерина Клеймюк, Анастасія Голенева.в естафеті 4х400 метрів.

24-річна Чумаченко показала результат 1.94 м, обійшовши свою співвітчизницю Ірину Геращенко на 3 сантиметри.

В естафетному забігу після перших двох етапів наші спортсменки йшли четвертими, але Климюк змогла на третьому етапі зробити неймовірний ривок і очолити забіг. Мельник на останньому етапі ще більше збільшила відрив.

Українки показали результат 3 хвилини 30 секунд, на 2 секунди випередивши збірну Мексики (3.32). Трійку призерів замкнула команда Австралії, встановивши час 3.34.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна завоювала золоту нагороду в художній гімнастиці.

До цього "золото" для України на Універсіаді здобула стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук.

Ще по одній золотій медалі в активі легкоатлеток Ірини Климець та Ольги Корсун.

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