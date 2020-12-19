Україна вперше в історії виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Максим Іншаков Інші види спорту 20:04, 19.12.2020 Оновлено: 20:36, 19.12.2020

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики вперше в своїй історії перемогла на чемпіонаті Європи в командному багатоборстві. Європейська першість пройшла в турецькому Мерсинi.

Збірна України зі спортивної гімнастики
Instagram goddess.of.gymnastics

Наша команда була представлена Анастасією Мотакі Анастасією Бачинською, Ангеліною Радивiловою, Діаною Варинською і Єлизаветою Губарєвою. Дівчата з результатом в 154,663 бала випередили конкуренток з Румунії (154,496) і Угорщині (151.597).

Підсумкове становище
Емоції переможниць
europeangymnastics.com
Збірна України зі спортивної гімнастики
europeangymnastics.com
Всі вірили в перемогу
europeangymnastics.com
Дівчата дуже переживали
europeangymnastics.com
наш подіум
Instagram goddess.of.gymnastics

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гімнастка Діана Варинська, після успіху на Кубку світу в Німеччині, привернула увагу фанатів з усього світу, вразивши своєю красою.

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