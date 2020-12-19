Україна вперше в історії виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики вперше в своїй історії перемогла на чемпіонаті Європи в командному багатоборстві. Європейська першість пройшла в турецькому Мерсинi.

Наша команда була представлена Анастасією Мотакі Анастасією Бачинською, Ангеліною Радивiловою, Діаною Варинською і Єлизаветою Губарєвою. Дівчата з результатом в 154,663 бала випередили конкуренток з Румунії (154,496) і Угорщині (151.597).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гімнастка Діана Варинська, після успіху на Кубку світу в Німеччині, привернула увагу фанатів з усього світу, вразивши своєю красою.