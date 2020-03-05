Україна вперше скасувала змагання через епідемію коронавiрусу

Оргкомітет чемпіонату України з ралі зупинив підготовку до другого етапу, запланованого на 8-10 травня 2020 року в Кам'янець-Подільському.

" В ході засідання було вислухано доповідь голови комітету стосовно погіршення епідеміологічної ситуації, пов’язаної із загрозою поширення гострих респіраторних інфекцій, спричинених коронавірусом COVID-19. В рамках обговорення організаційним комітетом було особливо підкреслено ризики, пов’язані з участю у ралі "Фортеця" іноземних екіпажів, спеціалістів та глядачів", - повідомляється на сторінці змагань в Facebook.

Членам оргкомітету, які є представниками Автомобільної Федерації України, було рекомендовано узгодити можливість проведення змагання в інші дати, визначення яких залежить від подальшого розвитку подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чеський уряд ухвалив рішення провести сьомий етап Кубка світу з біатлону, який відбудеться в місті Нове Мєсто при порожніх трибунах через коронавiрус.

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