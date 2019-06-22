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Українi влаштували овації на відкритті Європейських ігор-2019

Українi влаштували овації на відкритті Європейських ігор-2019
Глядачі дуже гаряче вітали нашу збірну
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Збірна України викликала справжній фурор на стадіоні "Динамо" в Мінську під час урочистої церемонії відкриття II Європейських ігор-2019.

Наші спортсмени на традиційному параді з'явилися одними з останніх. Трибуни бурхливо відреагували на появу наших спортсменів, влаштувавши українцям стоячі овації.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Україна на Європейських іграх-2019: розклад виступів

Представляти Україну на Європейських іграх-2019 буде близько 200 спортсменів. Вони будуть боротися за медалі в 21 дисципліни. Уже з'явилося розклад трансляцій на ТБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні України з баскетболу 3х3 переможно стартували на Європейських іграх,

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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