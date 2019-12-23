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23 грудня • оновлено в 10:00
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Україна виступила разом з "ДНР" на турнірі з самбо в Росії: спортивні підсумки 22 грудня

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Збірна України з бойового самбо виступила на турнірі в Росії, а лідер "Шахтаря" Тайсон відмовився продовжувати контракт з клубом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 22 грудня.

Крім того, ексфутболіст збірної України Максим Калиниченко зробив зізнання про ситуацію в країні. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
самбо
Особа
Тайсон
Тег
ФК Шахтар
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