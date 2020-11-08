Україна виграла чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу. Фотогалерея

Максим Іншаков Інші види спорту 22:05, 8.11.2020 Оновлено: 22:06, 8.11.2020

Українські спортсмени посіли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу з бодібілдингу та фітнесу, який з 5 по 9 листопада пройшов в іспанській Санта-Сусанні.

Збірна України
ФББУ

Вищі нагороди виграли:

Вікторія Лисенко з Дніпра у категорії фітнес-бікіні до 169 см

Іванна Кадирова з Києва у категорії фітнес-бікіні до 164 см

Роман Гайшук з Черкас у відкритій ростовiй категорії чоловічого фітнесу

Станіслав Тарасов (Харків) і Юрій Зимогляд (Суми) у класик фізик

Марія Бурлака (Черкаси) в абсолютній категорії серед майстрів фітнес-бікіні

Антон Папежук у максуляр фізик

Аліна Яман (Полтавська область) в бодіфітнесі, чий зріст понад 168 см

Наталія Прохорова (Полтавська область) у вуменс-фізик серед майстрів

Дмитро Марченко у ваговій категорії до 90 кг

Олександра Тарасова з Миколаєва в артистичному фітнесі

Ілля Карпенко з Одеси у категорії менс фізик

Вікторія Лисенко
Instagram Вікторії Лисенко
Іванна Кадирова
ФББУ
Роман Гайшук
ФББУ
Юрій Зимогляд
ФББУ
Марія Бурлака
Instagram Марії Бурлаки
Антон Папежук
ФББУ
Любов Попова і Вадим Василевський
ФББУ
Аліна Яман
Instagram Аліни Яман
Наталія Прохорова
Instagram Наталії Прохорової
Дмитро Марченко
ФББУ
Олександра Тарасова
Instagram Олександри Тарасової
Ілля Карпенко
ФББУ

Нагадаємо, що на шляху до Іспанії збірну України з фітнесу та бодібілдингу зняли з літака через пияцтво одного з супроводжуючих.

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