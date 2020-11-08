Українські спортсмени посіли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу з бодібілдингу та фітнесу, який з 5 по 9 листопада пройшов в іспанській Санта-Сусанні.

Вищі нагороди виграли:

Вікторія Лисенко з Дніпра у категорії фітнес-бікіні до 169 см

Іванна Кадирова з Києва у категорії фітнес-бікіні до 164 см

Роман Гайшук з Черкас у відкритій ростовiй категорії чоловічого фітнесу

Станіслав Тарасов (Харків) і Юрій Зимогляд (Суми) у класик фізик

Марія Бурлака (Черкаси) в абсолютній категорії серед майстрів фітнес-бікіні

Антон Папежук у максуляр фізик

Аліна Яман (Полтавська область) в бодіфітнесі, чий зріст понад 168 см

Наталія Прохорова (Полтавська область) у вуменс-фізик серед майстрів

Дмитро Марченко у ваговій категорії до 90 кг

Олександра Тарасова з Миколаєва в артистичному фітнесі

Ілля Карпенко з Одеси у категорії менс фізик

Нагадаємо, що на шляху до Іспанії збірну України з фітнесу та бодібілдингу зняли з літака через пияцтво одного з супроводжуючих.