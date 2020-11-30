Україна стала центром художньої гімнастики Європи

У Києві завершився 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. І вже зараз можна говорити про те, що змагання в Україні пройшли на високому рівні. Європейська першість, яка відбулася за підтримки титульного партнера компанії Parimatch, зібрала кращих гімнасток з 23 країн, кожна з них з нетерпінням чекала цей турнір, який був перенесений через пандемію з травня на листопад.

Для наших спортсменок підсумком європейського чемпіонату стали 3 золоті медалі, 2 срібні та 1 бронзова. Нагороди найвищого ґатунку збірна України здобула в командній першості, у вправі з п'ятьма м'ячами і ще одне золото взяла Поліна Каріка (виступ з м'ячем, юніори). Срібло виграли у вправі з обручами і булавами, також друге місце зайняла Каріна Сидорак (виступ зі стрічкою, юніори). Бронзову медаль українки виграли в груповому виступі.

Ми показали, що незважаючи ні на які складнощі можемо приймати у себе міжнародні змагання. Це безцінний досвід для нашої країни і він може дати поштовх до розвитку художньої гімнастики і спорту в цілому.

Вадим Місюра, представник Parimatch: "Чемпіонат Європи - це важлива подія для іміджу нашої країни. У турнірі взяли участь 115 спортсменок, всього в складі делегацій Україну відвідали близько 500 представників 23 країн. Свято спорту вдався завдяки спільній роботі Міністерства молоді та спорту, Федерації гімнастики України і соціально-відповідального бізнесу. Можна констатувати, що змагання пройшли на високому рівні.

Наші гімнастки отримали заслужені нагороди, а дівчатка-юніори показали, що у нас є гідна зміна. Попереду збірну України чекають інші змагання, в тому числі і Олімпіада, і ми сподіваємося на яскраві перемоги українських спортсменок".

Перший віце-президент Української Федерації гімнастики Ірина Дерюгіна: "Багато хто до останнього не вірив, що ми все-таки проведемо чемпіонат. Попри труднощі, нам вдалося організувати спортивні змагання на найвищому рівні. Найголовніше, що ми зберегли дітей у гімнастиці, бо без змагань цей спорт не може існувати. Без допомоги Міністерства молоді і спорту і таких важливих партнерів як Parimatch, цього всього не було б".