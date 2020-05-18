Україна розгромила Росію в історичному суперфіналі Світової ліги з шахів

Збірна України з шахів здобула розгромну перемогу над Росією в суперфіналі Світової ліги з шахів на одній з найпопулярніших інтернет-платформ Chess.com.

Як повідомляється на офіційній сторінці спільноти "Українські шахи" в Facebook, наша команда стала переможцем вирішального поєдинку у всіх трьох дисциплінах – бліці, швидких і хвилинних партіях (808:396; 942:506; 650,5:493,5).

Україна розгромила Росію в суперфіналі Світової ліги з шахів східний проект

Суперфінал проходив у рамках змагання Live Chess World League, участь у якому можуть брати як гросмейстери, так і аматори. Цей поєдинок увійшов в історію онлайн-шахів, встановивши рекорд за кількістю учасників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України зі швидких шахів 2013 року Станіслав Богданович оскандалився, зігравши за збірну Росії в інтернет-матчі проти України. За це він був внесений у базу сайту "Миротворець".

На наступний день він і його дівчина Олександра Вернигора були знайдені мертвими в Москві. Пізніше стало відомо, що незадовго до їхньої смерті з квартири доносилися голоси сторонніх людей.