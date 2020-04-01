Уряд України планує посилити заходи безпеки на період карантину пов'язані з переміщенням громадян в умовах карантину.

Карантин в Україні

Відповідні зміни запропоновано до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" на засіданні кабінету міністрів.

На час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року по всій території України, серед внесених змін зокрема буде заборонено відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також під забороною буде проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування тощо

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційно в Києві з 21 березня заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях через загрозу на коронавiрус.

Нагадаємо, в Україні хочуть не тільки ввести режим обов'язкового носіння захисних масок з 6 по 24 квітня, а й обмежити перебування людей на вулиці.

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