Україна отримала нового міністра спорту: що про нього відомо

Новим міністром з питань культури, спорту та інформаційної політики став Володимир Бородянський.

Володимир Бородянський

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з основними фактами з біографії чиновника.

Володимир Бородянський зараз займає посаду позаштатного радника президента України. Він народився 15 січня 1974 року в Новому Роздолі (Львівська область).

У 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю Фінанси і кредит Київського національного економічного університету.

З 1998 року обіймав посаду комерційного директора газети Московський комсомолець в Україні.

З 2000 року керував відділом по управлінню медіа-активами Альфа-банку (відповідав за реалізацію бізнес-проектів: Новий канал, Наше радіо, Московський комсомолець в Україні).

У 2004 році став генеральним директором телеканалу СТБ.

З 2012 року Бородянський очолював медіагрупу StarLightMedia.

За час перебування на посаді разом з командою телеканалу ICTV Бородянський запустив політичний проект Нові лідери.

Пішов Бородянський з посади директора StarLightMedia в середині грудня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України IX скликання на засіданні 29 серпня затвердила новий склад Кабінету міністрів. За кандидатів, запропонованих прем'єром Олексієм Гончаруком, віддав свої голоси 281 нардеп

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