Україна назвала призові за медалі Олімпіади-2020

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумилин заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 такими ж, як і на попередніх Іграх:

"Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - цитує Шумилина xsport.ua.

Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: Пхенчхані, Ріо-де-Жанейро і Сочі сума призових за медалі була однакова:

"Золото" – 125 тисяч доларів (в перекладі на гривні за курсом НБУ);

"Срібло" – 80 тисяч доларів;

"Бронза" – 55 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на ОІ 2016 в Бразилії зайняла підсумкову 31-у сходинку. В активі "синьо-жовтих" два "золота", п'ять срібних нагород і чотири "бронзи".

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