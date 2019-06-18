Україна на Європейських іграх-2019: розклад виступів

У столиці Білорусі з 21 по 30 червня пройдуть II Європейські ігри. Україну представлятимуть 198 спортсменів, які виступлять у всіх 15 видах спорту і 22 дисциплінах.

Новини Українським спортсменам значно збільшать призові за Європейські ігри

Найбільш високі шанси на медалі у нас у наступних видах спорту:

Дзюдо

22 червня – жінки 48 кг, 52 кг, 57 кг, чоловіки 60 кг і 66 кг

23 червня - жінки 63 кг, 70 кг, чоловіки 73 кг і 81 кг

24 червня - жінки 78 кг, 78+ кг, чоловіки 90 кг, 100 кг і 100+ кг

25 червня – змішаний командний мікст

Бокс

21-27 червня – кваліфікаційні раунди

29 червня – перший день фіналів (7 комплектів медалей)

30 червня – другий день фіналів (8 комплектів медалей)

Карате

29 червня – 6 комплектів медалей: ката чоловіки і жінки, куміте чоловіки (84 кг і понад 84 кг), жінки (68 кг і понад 68 кг)

30 червня – 6 комплектів медалей: куміте чоловіки (60 кг, 67 кг і 75 кг), жінки (50 кг, 55 кг і 61 кг)

Боротьба

25 червня – вільна боротьба (кваліфікація в 4 категоріях)

26 червня – вільна боротьба (кваліфікація в 2 категоріях, фінали в 4 категоріях), жіноча боротьба (кваліфікація в 2 категоріях) – 4 комплекти медалей

27 червня – вільна боротьба (фінали в 2 категоріях), жіноча боротьба (кваліфікація в 4 категоріях, фінали в 2 категоріях) - 4 комплекти медалей

28 червня – жіноча боротьба (фінали в 4 категоріях), греко-римська боротьба (кваліфікація в 3 категоріях) - 4 комплекти медалей

29 червня-греко-римська боротьба (кваліфікація в 3 категоріях, фінали в 3 категоріях) - 3 комплекти медалей

30 червня - греко-римська боротьба (фінали в 3 категоріях) - 3 комплекти медалей

Художня гімнастика

22 червня – індивідуальне багатоборство

23 червня – фінали у всіх чотирьох окремих вправах і два фінали у групповічек (5 м'ячів, 3 обруча і 4 булави), за підсумками яких будуть розіграні медалі в багатоборстві у груповичок. Всього 7 комплектів нагород.

Як повідомляв OBOZREVATEL, I Європейські ігри пройшли в червні 2015 року в Баку. Збірна України фінішувала на 6-му місці, завоювавши 46 медалей (8 золотих, 14 срібних і 24 бронзових).

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