UFC: розклад головних боїв 2020 року

Олександр Чеканов Інші види спорту 23:12, 27.04.2020

В Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в 2020 році заплановано безліч яскравих шоу.

Головною подією початку року, безсумнівно, стало повернення в Октагон ірландської суперзірки змішаних єдиноборств Конора МакГрегора, який за 40 секунд знищив Дональда Серроне.

Крім того, незважаючи на пандемію коронавірусу 9 травня очікується проведення вечора UFC 249. При цьому головний бій вечора між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном було скасовано. Проти амеріанца вийде його співвітчизник Джастін Гетжі.

Вашій увазі розклад боїв UFC на 2020 рік (доповнюється).

18 січня

UFC 246

Лас-Вегас, США

Головна подія

Конор МакГрегор (25-4, 18 КО, Ірландія) – Дональд Серроне (36-14-0-1, 27 КО, США) / КО1 / ЗВІТ / ВІДЕО НОКАУТА

Рейтинговий бій у напівсередній вазі

25 січня

UFC Fight Night

Ролі, США

Головна подія

Кертіс Блейдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юніор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилія) / КО2

Рейтинговий бій у суперважкій вазі

8 лютого

UFC 247

Г'юстон, США

Головна подія

Джон Джонс (26-1-0-1, 16 КО, США) – Домінік Реєс (12-1, 9 КО, США) / UD / ЗВІТ

Бій за звання чемпіона UFC у напівважкій вазі

З-головна подія

Валентина Шевченко (19-3, 13 КО, Киргизстан) – Кетлін Чукагян (13-1, 3 КО, США) / KO3 / ЗВІТ І ВІДЕО

Бій за звання чемпіонки UFC у найлегшій вазі

15 лютого

UFC Fight Night

Ріо-Ранчо, Мексика

Головна подія

Корі Андерсон (14-4, 6 КО, США) – Ян Блаховіч (25-9, 15 КО, Польща) / КО1

Рейтинговий бій у напівважкій вазі

22 лютого

UFC Fight Night

Окленд, Нова Зеландія

головна подія

Пол Фелдер (17-5, 10 КО, США) – Ден Хукер (20-8, 17 КО, Нова Зеландія) / SD

Рейтинговий бій у легкій вазі

7 березня

UFC 248

Лас-Вегас, США

Со-головна подія

Вейл Чжан (21-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Єджейчик (16-4, 5 КО, Польща) / SD

Бій за звання чемпіонки UFC у мінімальній вазі

28 березня

UFC Fight Night

Коламбус, США

Головна подія

Френсіс Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаірзіньо Розенстрайк (10-0, 9 КО, Суринам) / СКАСОВАНО

Рейтинговий бій у суперважкій вазі

18 квітня

UFC 249

Нью-Йорк, США

Головна подія

Хабіб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Росія) – Тоні Фергюсон (25-3, 20 КО, США) / ВІДМІНЕНО

Бій за звання чемпіона UFC у легкій вазі

9 травня

UFC 249

Джексонвіл, США

Тоні Фергюсон (25-3, 20 КО, США) – Джастін Гетжі (21-2, 18 КО, США)

Бій за звання тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі

Дональд Серроне (36-14-1, 10 КО, США) – Ентоні Петтіс (22-10, 11 КО, США)

Рейтинговий бій у напівсередній вазі

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов образив Конора МакГрегора.

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