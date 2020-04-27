UFC: розклад головних боїв 2020 року
В Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в 2020 році заплановано безліч яскравих шоу.
Головною подією початку року, безсумнівно, стало повернення в Октагон ірландської суперзірки змішаних єдиноборств Конора МакГрегора, який за 40 секунд знищив Дональда Серроне.
Крім того, незважаючи на пандемію коронавірусу 9 травня очікується проведення вечора UFC 249. При цьому головний бій вечора між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном було скасовано. Проти амеріанца вийде його співвітчизник Джастін Гетжі.
Вашій увазі розклад боїв UFC на 2020 рік (доповнюється).
18 січня
UFC 246
Лас-Вегас, США
Головна подія
Конор МакГрегор (25-4, 18 КО, Ірландія) – Дональд Серроне (36-14-0-1, 27 КО, США) / КО1 / ЗВІТ / ВІДЕО НОКАУТА
Рейтинговий бій у напівсередній вазі
25 січня
UFC Fight Night
Ролі, США
Головна подія
Кертіс Блейдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юніор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилія) / КО2
Рейтинговий бій у суперважкій вазі
8 лютого
UFC 247
Г'юстон, США
Головна подія
Джон Джонс (26-1-0-1, 16 КО, США) – Домінік Реєс (12-1, 9 КО, США) / UD / ЗВІТ
Бій за звання чемпіона UFC у напівважкій вазі
З-головна подія
Валентина Шевченко (19-3, 13 КО, Киргизстан) – Кетлін Чукагян (13-1, 3 КО, США) / KO3 / ЗВІТ І ВІДЕО
Бій за звання чемпіонки UFC у найлегшій вазі
15 лютого
UFC Fight Night
Ріо-Ранчо, Мексика
Головна подія
Корі Андерсон (14-4, 6 КО, США) – Ян Блаховіч (25-9, 15 КО, Польща) / КО1
Рейтинговий бій у напівважкій вазі
22 лютого
UFC Fight Night
Окленд, Нова Зеландія
головна подія
Пол Фелдер (17-5, 10 КО, США) – Ден Хукер (20-8, 17 КО, Нова Зеландія) / SD
Рейтинговий бій у легкій вазі
7 березня
UFC 248
Лас-Вегас, США
Со-головна подія
Вейл Чжан (21-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Єджейчик (16-4, 5 КО, Польща) / SD
Бій за звання чемпіонки UFC у мінімальній вазі
28 березня
UFC Fight Night
Коламбус, США
Головна подія
Френсіс Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаірзіньо Розенстрайк (10-0, 9 КО, Суринам) / СКАСОВАНО
Рейтинговий бій у суперважкій вазі
18 квітня
UFC 249
Нью-Йорк, США
Головна подія
Хабіб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Росія) – Тоні Фергюсон (25-3, 20 КО, США) / ВІДМІНЕНО
Бій за звання чемпіона UFC у легкій вазі
9 травня
UFC 249
Джексонвіл, США
Тоні Фергюсон (25-3, 20 КО, США) – Джастін Гетжі (21-2, 18 КО, США)
Бій за звання тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі
Дональд Серроне (36-14-1, 10 КО, США) – Ентоні Петтіс (22-10, 11 КО, США)
Рейтинговий бій у напівсередній вазі
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов образив Конора МакГрегора.