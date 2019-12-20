UFC: розклад головних боїв 2020 року

В Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в 2020 році заплановано безліч яскравих шоу.
Головною подією, поза сумнівом, стане повернення в октагон ірландської суперзірки змішаних єдиноборств Конора МакГрегора. Крім того, відбудеться епічний поєдинок Хабіба Нурмагомедова та Тоні Фергюсона, який тричі зривався з різних причин.
Вашій увазі розклад боїв UFC на 2020 рік (доповнюється).
18 січня
UFC 246
Лас-Вегас, США
Головна подія
Конор МакГрегор (21-4, 18 КО, Ірландія) – Дональд Серроне (36-13-0-1, 27 КО, США)
Рейтинговий бій у напівсередній вазі
25 січня
UFC Fight Night
Ролі, США
Головна подія
Кертіс Блейдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юніор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилія)
Рейтинговий бій у суперважкій вазі
8 лютого
UFC 247
Х'юстон, США
Головна подія
Джон Джонс (25-1-0-1, 16 КО, США) – Домінік Рейєс (12-0, 9 КО, США)
Бій за звання чемпіона UFC у напівважкій вазі
Со-головна подія
Валентина Шевченко (18-3, 12 КО, Киргизстан) – Кетлін Чукагян (13-2, 3 КО, США)
Бій за звання чемпіонки UFC у легкій вазі
15 лютого
UFC Fight Night
Ріо-Ранчо, Мексика
Головна подія
Корі Андерсон (13-4, 5 КО, США) – Ян Блахович (25-8, 15 КО, Польща)
Рейтинговий бій у напівважкій вазі
22 лютого
UFC Fight Night
Окленд, Нова Зеландія
Головна подія
Пол Фелдер (17-4, 10 КО, США) – Ден Хукер (19-8, 17 КО, Нова Зеландія)
Рейтинговий бій у легкій вазі
7 березня
UFC 248
Лас-Вегас, США
Со-головна подія
Вейл Чжан (20-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Єнджейчик (16-3, 5 КО, Польща)
Бій за звання чемпіонки UFC у мінімальній вазі
28 березня
UFC Fight Night
Коламбус, США
Головна подія
Френсіс Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаірзіньо Розенструік (10-0, 9 КО, Суринам)
Рейтинговий бій у суперважкій вазі
18 квітня
UFC 249
Нью-Йорк, США
Головна подія
Хабіб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Росія) – Тоні Фергюсон (25-3, 20 КО, США)
Бій за звання чемпіона UFC у легкій вазі
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт назвав умови для реваншу Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова.
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