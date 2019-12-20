UFC: розклад головних боїв 2020 року

В Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) в 2020 році заплановано безліч яскравих шоу.

Головною подією, поза сумнівом, стане повернення в октагон ірландської суперзірки змішаних єдиноборств Конора МакГрегора. Крім того, відбудеться епічний поєдинок Хабіба Нурмагомедова та Тоні Фергюсона, який тричі зривався з різних причин.

Вашій увазі розклад боїв UFC на 2020 рік (доповнюється).

18 січня

UFC 246

Лас-Вегас, США

Головна подія

Конор МакГрегор (21-4, 18 КО, Ірландія) – Дональд Серроне (36-13-0-1, 27 КО, США)

Рейтинговий бій у напівсередній вазі

25 січня

UFC Fight Night

Ролі, США

Головна подія

Кертіс Блейдс (12-2-0-1, 9 КО, США) – Юніор Дос Сантос (21-6, 15 КО, Бразилія)

Рейтинговий бій у суперважкій вазі

8 лютого

UFC 247

Х'юстон, США

Головна подія

Джон Джонс (25-1-0-1, 16 КО, США) – Домінік Рейєс (12-0, 9 КО, США)

Бій за звання чемпіона UFC у напівважкій вазі

Со-головна подія

Валентина Шевченко (18-3, 12 КО, Киргизстан) – Кетлін Чукагян (13-2, 3 КО, США)

Бій за звання чемпіонки UFC у легкій вазі

15 лютого

UFC Fight Night

Ріо-Ранчо, Мексика

Головна подія

Корі Андерсон (13-4, 5 КО, США) – Ян Блахович (25-8, 15 КО, Польща)

Рейтинговий бій у напівважкій вазі

22 лютого

UFC Fight Night

Окленд, Нова Зеландія

Головна подія

Пол Фелдер (17-4, 10 КО, США) – Ден Хукер (19-8, 17 КО, Нова Зеландія)

Рейтинговий бій у легкій вазі

7 березня

UFC 248

Лас-Вегас, США

Со-головна подія

Вейл Чжан (20-1, 17 КО, Китай) – Йоанна Єнджейчик (16-3, 5 КО, Польща)

Бій за звання чемпіонки UFC у мінімальній вазі

28 березня

UFC Fight Night

Коламбус, США

Головна подія

Френсіс Нганну (14-3, 14 КО, Камерун) – Жаірзіньо Розенструік (10-0, 9 КО, Суринам)

Рейтинговий бій у суперважкій вазі

18 квітня

UFC 249

Нью-Йорк, США

Головна подія

Хабіб Нурмагомедов (28-0, 18 КО, Росія) – Тоні Фергюсон (25-3, 20 КО, США)

Бій за звання чемпіона UFC у легкій вазі

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт назвав умови для реваншу Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова.

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