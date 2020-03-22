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22 березня • оновлено в 11:37
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UFC прийняв офіційне рішення по бою Хабіб - Фергюсон

6.1т
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Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) офіційно підтвердив, що бій між чемпіоном в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном не буде скасовано через пандемію коронавiрусу.

Поєдинок, як і планувалося, відбудеться 18 квітня на UFC 249. На даний момент невідомо лише місце проведення івенту.

FOUR WEEKS 🏆 # UFC249

Публікація від ufc (@ufc)

Нагадаємо, що спочатку бій планували провести в Брукліні, однак 18 березня через карантин Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила там проведення UFC 249.

Раніше президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дана Уайт заявив, що бій відбудеться, незважаючи на коронавірус.

Головний поєдинок турніру UFC 249 повинен був відбутися в Нью-Йорку на арені "Барклайс-центр" 18 квітня. Також був назван телеканал, на якому був запланований показ.

Нагадаємо, що 7 вересня в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'є Хабіб Нурмагомедов добув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
UFC Коронавірус Хабiб - Фергюсон
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ну хоть что-то посмотреть будет можно из спорта.
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