UFC представив найкращі нокаути 2020 року. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 15:59, 22.12.2020

Найбільший промоушен у світі змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship (UFC) представив найкращі нокаути 2020 року.

На офіційному акаунті організації в YouTube з'явився ролик, в якому зібрані найяскравіші моменти, що призвели до дострокового завершення поєдинків. На головний приз претендують чотири бійці: Коді Гарбрандт (UFC 250), Хоакін Баклі (UFC Fight Island 5), Кеос Вільямс (UFC Vegas 14) і Кевін Холланд (UFC 256).

Переможця оберуть вболівальники. Підтримати того чи іншого спортсмена можна на офіційному сайті або на сторінках промоушена в соціальних мережах. Відзначимо, що за день до закінчення голосування в Twitter явним його лідером є Хоакін Баклі, за якого проголосували 64,5% осіб.

Нагадаємо, що переможцем цієї премії в 2019 році став Хорхе Масвідаль, який оформив найшвидшу дострокову перемогу в історії UFC, нокаутувавши Бена Аскрена всього за п'ять секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на другий бій між Конором МакГрегором і Дастіном Порьє на 257-му номерному турнірі промоушена.

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