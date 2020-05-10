UFC 249: з'явилося відео сенсаційної поразки Фергюсона вперше за вісім років
Американський боєць змішаного стилю (MMA) Тоні Фергюсон зазнав сенсаційної поразки вперше за вісім років, поступившись Джастіну Гетжі на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Джексонвіллі, штат Флорида.
36-річний Фергюсон програв технічним нокаутом в п'ятому раунді бою. Гетжі завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.
Останній раз Фергюсон програвав в 2012 році. Тоді американець поступився суддівським рішенням співвітчизнику Майклу Джонсону.
Безпрограшна серія Фергюсона налічувала 12 перемог. Це рекорд в його ваговій категорії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в со-головному бою Генрі Сехудо добув яскраву перемогу над співвітчизником Доменіком Крусом, захистивши пояс чемпіона організації в найлегшій вазі.
Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.
У ще одній зустрічі француз Френсіс Нгану добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.