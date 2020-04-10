UFC 249: у скасований турнір втрутилися смерті через коронавірус

Американський боєць змішаних єдиноборств Роуз Намаюнас знялася з турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.
У спортсменки під час підготовки до змагань трапилися дві смертельні трагедії – відразу двоє її родичів померли від коронавірусу, пише Washington Post.
"Роуз Намаюнас знялася з UFC 249 через дві смерті в сім'ї, причиною яких став коронавірус. Вона сподівається повернутися в октагон так швидко, як тільки може, але зараз ми просимо людей поважати її особистий простір", – повідомив менеджер колишньої чемпіонки UFC Брайан Баттлер.
Цю заяву він зробив ще до того, як стало відомо про скасування UFC 249. Намаюнас повинна була виступити в со-головній події вечора.
Разом з нашими партнерами ми створюємо, використовуємо і отримуємо неконфіденційні дані, такі як файли cookie та ідентифікатори пристроїв, з метою забезпечення роботи сайту належним чином, аналізу відвідуваності сайту і виявлення інтересів наших відвідувачів, а також надання персоналізованої реклами та контенту. Ви можете дозволити виконання всіх цих дій або тільки деяких з них. Докладні відомості про файли cookie, партнерах і процедурі використання ваших даних, а також про те, як відкликати або змінити свій дозвіл на сторінці нашої Політики конфіденційності.
Натисніть кнопку дозволу даних дій, щоб робота нашого сайту стала більш персоналізованою для вас. Надаючи згоду для зазначених вище цілей, ви також дозволяєте даному веб-сайту і його партнерам виконувати обробку таких даних: Підключення пристрою, Зіставлення даних з офлайн-джерелами, і Точні дані геолокації
НеобхідніСтрого необхідні файли cookie допомагають у навігації по сайту, активуючи базові функції, такі як навігація по сторінці та доступ до захищених розділів сайту, інформацію про згоду / відмову від використання файлів cookie. Без цих файлів сайт не зможе правильно працювати.
ФункціональніФункціональні файли cookie дають можливість зберігати інформацію, котра змінює зовнішній вигляд та поведінку сайту. Наприклад бажану вами мову, список інтересів або дані для участі в конкурсах.
АналітикаСтатистичні файли cookie допомагають нам розуміти, як і які сторінки ви переглядаєте в межах нашого сайту, як ви прийшли на наш сайт, а також деякі основні відомості про ваш комп'ютер.
МаркетингМаркетингові файли cookie використовуються для того, щоб слідкувати за переміщенням відвідувачів між сайтами. З наміром відобразити цікаві та релевантні рекламні оголошення та контент для кожного користувача таким чином роблячи їх більш цінними для видавців та постачальників рекламних технології.