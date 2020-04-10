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10 квітня • оновлено в 22:57
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UFC 249: у скасований турнір втрутилися смерті через коронавірус

2.3т
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Американський боєць змішаних єдиноборств Роуз Намаюнас знялася з турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

У спортсменки під час підготовки до змагань трапилися дві смертельні трагедії – відразу двоє її родичів померли від коронавірусу, пише Washington Post.

Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас

"Роуз Намаюнас знялася з UFC 249 через дві смерті в сім'ї, причиною яких став коронавірус. Вона сподівається повернутися в октагон так швидко, як тільки може, але зараз ми просимо людей поважати її особистий простір", – повідомив менеджер колишньої чемпіонки UFC Брайан Баттлер.

Цю заяву він зробив ще до того, як стало відомо про скасування UFC 249. Намаюнас повинна була виступити в со-головній події вечора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов викликав шквал критики через відмову від UFC 249.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
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