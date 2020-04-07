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7 квітня • оновлено в 13:28
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UFC 249: став відомий повний кард турніру

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Став відомий повний список боїв турніру UFC 249, головним поєдинком якого стане зустріч Тоні Фергюсона та Джастіна Гетжі, який замінить росіянина Хабіба Нурмагомедова.

На офіційній сторінці організації в Twitter був опублікований повний кард турніру, який відбудеться 18 квітня.

UFC 249

UFC 249

UFC

Він виглядає наступним чином:

Тоні Фергюсон – Джастін Гетжі;

Джессіка Андраде – Роуз Намаюнас;

Грег Харді – Йорган Де Кастро;

Вісенте Луке – Ніко Прайс;

Джеремі Стівенс – Келвін Каттара;

Френсіс Нганну – Жаірзіньо Розенструйк;

Юрая Холл – Жакаре Соуза;

Александер Ернандес – Омар Антоніо Моралес;

Марлон Вера – Рей Борг;

Майкл Джонсон – Хама Ворт;

Сіджара Юбенкс – Сара Морас;

Раян Спанн – Сем Алві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава UFC Дейна Уайт назвав несподіване місце проведення турніру UFC 249.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особа
Тонi Фергюсон
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