UFC 249: став відомий повний кард турніру

Став відомий повний список боїв турніру UFC 249, головним поєдинком якого стане зустріч Тоні Фергюсона та Джастіна Гетжі, який замінить росіянина Хабіба Нурмагомедова.

На офіційній сторінці організації в Twitter був опублікований повний кард турніру, який відбудеться 18 квітня.

Він виглядає наступним чином:

Тоні Фергюсон – Джастін Гетжі;

Джессіка Андраде – Роуз Намаюнас;

Грег Харді – Йорган Де Кастро;

Вісенте Луке – Ніко Прайс;

Джеремі Стівенс – Келвін Каттара;

Френсіс Нганну – Жаірзіньо Розенструйк;

Юрая Холл – Жакаре Соуза;

Александер Ернандес – Омар Антоніо Моралес;

Марлон Вера – Рей Борг;

Майкл Джонсон – Хама Ворт;

Сіджара Юбенкс – Сара Морас;

Раян Спанн – Сем Алві.

THE WHOLE CARD 🤯



See you on ESPN + PPV. # UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs