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10 травня • оновлено в 05:38
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UFC 249: Петтіс вдруге переміг Серроне

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Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші.

Поєдинок в Джексонвіллі (штат Флорида, США) в межах турніру зі змішаних єдиноборств UFC 249 завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

Ентоні домінував протягом другого і третього раундів. Майбутній переможець викидав багато ударів в голову, використовуючи ноги. Також Серроне постійно наражався на джеби суперника.

Заключна хвилина бою перетворилася на справжній розмін. Петтіс влучив пальцями в око суперника, проте рефері не став робити паузу для Серроне.

Таким чином, Петтіс вдруге переміг Серроне після нокауту в бою, який відбувся в 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року Серроне поступився ірландцеві Конору МакГрегор (22-4) у першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

Через деякий час Дональда Серроне було екстрено госпіталізовано в одну з лікарень Лас-Вегаса,

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Місце
США
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