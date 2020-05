UFC 249: Петтіс вдруге переміг Серроне

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші.

Поєдинок в Джексонвіллі (штат Флорида, США) в межах турніру зі змішаних єдиноборств UFC 249 завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

🗣️ "I'll take it!" @ShowtimePettis with the UD to make it 2-0 in the series! # UFC249 pic.twitter.com/AuMWFH7Tbw