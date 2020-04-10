UFC 249 офіційно перенесено

Михайло Морозов Інші види спорту 09:40, 10.04.2020

Турнір UFC 249, запланований на 18 квітня, був офіційно перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт організації, незважаючи на повну готовність UFC провести турнір, компанія ESPN зажадала перенести його та наступні події до поліпшення ситуації з COVID-19.

Дейна Уайт
Global News

"Сьогодні ми зідзвонювалися з топ-менеджментом компаній Disney і ESPN, і вони попросили мене відмовитися від проведення заходу в наступну суботу", – сказав президент організації Дейна Уайт.

Відзначимо, що це вже четверта подія UFC, перенесена через коронавірус. Раніше це торкнулося турнірів, запланованих на 21 і 28 березня і 11 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дейну Уайта наїхав знаменитий промоутер компанії Top Rank Боб Арум, розкритикувавши його відчайдушні спроби організувати UFC 249, незважаючи на ситуацію з коронавірусом.

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