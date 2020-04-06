UFC 249: офіційно названо бій, який замінить поєдинок Хабіб – Фергюсон

Американські бійці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі зійдуться в головному бою вечора турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.
Поєдинок відбудеться 18 квітня і стане заміною протистояння Фергюсона з росіянином Хабібом Нурмагомедовим, який відмовився їхати до США. Про це повідомляється на офіційній сторінці UFC в соціальній мережі Twitter.
STRAP IN. 🏆 # UFC249 pic.twitter.com/jXPNYAjX3h- UFC (@ufc) April 6, 2020
У поєдинку буде розіграно титул тимчасового чемпіона організації у легкій вазі. При цьому про місце проведення вечора поки не повідомляється.
Відзначимо, що Хабіб Нурмагомедов повинен був провести захист чемпіонського пояса в матчі з Фергюсоном, але послався на карантин у Росії, неможливість залишити територію країни і відмовився виходити в октагон.
Повний кард UFC 249 буде оголошено пізніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на бій Фергюсон – Гетжі.
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