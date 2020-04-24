UFC 249: дату шоу офіційно затверджено

Вечір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) UFC 249 відбудеться в суботу, 9 травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті промоушена. Спочатку турнір мав пройти 18 квітня, але його було перенесено через пандемію коронавірусу.

Тепер же стало відомо про те, що шоу буде організовано у Флориді, ймовірно, без присутності глядачів. У головному бою турніру виступлять американці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі. Переможець цього поєдинку за титул тимчасового чемпіона у легкій вазі восени битиметься з володарем повноцінного титулу Хабібом Нурмагомедовим.

У со-головному бою вечора колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Домінік Круз спробує відібрати пояс у чинного короля цього дивізіону Генрі Сехудо.

Крім того, увага вболівальників буде прикута до матчу-реваншу Дональда Серроне та Ентоні Петтіса.

Як спільно OBOZREVATEL, в мережі згадали дебютний бій Хабіба Нурмагомедова у змішаних єдиноборствах, який пройшов в Україні.