UFC 249: дату шоу офіційно затверджено

Вечір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) UFC 249 відбудеться в суботу, 9 травня.
Про це повідомляється на офіційному сайті промоушена. Спочатку турнір мав пройти 18 квітня, але його було перенесено через пандемію коронавірусу.
Тепер же стало відомо про те, що шоу буде організовано у Флориді, ймовірно, без присутності глядачів. У головному бою турніру виступлять американці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі. Переможець цього поєдинку за титул тимчасового чемпіона у легкій вазі восени битиметься з володарем повноцінного титулу Хабібом Нурмагомедовим.
WHAT A CARD! 👏 # UFC249 pic.twitter.com/JRNGc2hjm3- UFC (@ufc) April 24, 2020
У со-головному бою вечора колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Домінік Круз спробує відібрати пояс у чинного короля цього дивізіону Генрі Сехудо.
Крім того, увага вболівальників буде прикута до матчу-реваншу Дональда Серроне та Ентоні Петтіса.
Як спільно OBOZREVATEL, в мережі згадали дебютний бій Хабіба Нурмагомедова у змішаних єдиноборствах, який пройшов в Україні.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".