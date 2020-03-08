В американському Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena в ніч на неділю, 8 березня, відбувся грандіозний турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) - UFC 248.

У головному поєдинку вечора чемпіон UFC у середньому дивізіоні новозеландець Ісраель Адесан'я (19-0) захистив титул проти представника Куби Йоеля Ромеро (13-5). Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).

Інші результати:

Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Вейлі Чжан (21-1) роздільним рішенням суддів (47-48, 48-47, 48-47) перемогла Йоанну Єджейчик (16-4)

Бене Даріуш (18-4-1) у другому раунді нокаутував Дракара Клоуза (11-2-1)

Ніл Магни (22-7) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27) переміг Лі Цзінляна (17-6)

Алекс Олівейра (20-8-1) роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28) переміг Макса Гріффіна (15-8)

Адесан'я (зліва) - Ромеро

Єджейчик (зліва) - Чжан

Даріуш (зліва) - Клоуз

Олівейра (зліва) - Гріффін

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