В американському Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena в ніч на неділю, 8 березня, відбувся грандіозний турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) - UFC 248.
У головному поєдинку вечора чемпіон UFC у середньому дивізіоні новозеландець Ісраель Адесан'я (19-0) захистив титул проти представника Куби Йоеля Ромеро (13-5). Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).
Інші результати:
Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Вейлі Чжан (21-1) роздільним рішенням суддів (47-48, 48-47, 48-47) перемогла Йоанну Єджейчик (16-4)
Бене Даріуш (18-4-1) у другому раунді нокаутував Дракара Клоуза (11-2-1)
Ніл Магни (22-7) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27) переміг Лі Цзінляна (17-6)
Алекс Олівейра (20-8-1) роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28) переміг Макса Гріффіна (15-8)
Адесан'я (зліва) - Ромеро
Єджейчик (зліва) - Чжан
Даріуш (зліва) - Клоуз
Олівейра (зліва) - Гріффін
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