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8 березня • оновлено в 09:54
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UFC 248: результати і відео кращих моментів усіх боїв

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В американському Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena в ніч на неділю, 8 березня, відбувся грандіозний турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) - UFC 248.

У головному поєдинку вечора чемпіон UFC у середньому дивізіоні новозеландець Ісраель Адесан'я (19-0) захистив титул проти представника Куби Йоеля Ромеро (13-5). Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів (48-47, 48-47, 49-46).

Інші результати:

  • Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Вейлі Чжан (21-1) роздільним рішенням суддів (47-48, 48-47, 48-47) перемогла Йоанну Єджейчик (16-4)

  • Бене Даріуш (18-4-1) у другому раунді нокаутував Дракара Клоуза (11-2-1)

  • Ніл Магни (22-7) одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27) переміг Лі Цзінляна (17-6)

  • Алекс Олівейра (20-8-1) роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28) переміг Макса Гріффіна (15-8)

Адесан'я (зліва) - Ромеро

Адесан'я (зліва) - Ромеро

Єджейчик (зліва) - Чжан

Єджейчик (зліва) - Чжан

Даріуш (зліва) - Клоуз

Даріуш (зліва) - Клоуз

Олівейра (зліва) - Гріффін

Олівейра (зліва) - Гріффін

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти всіх боїв вечора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця змішаних єдиноборств Магомеда Анкалаєва освистали після бою з молдаванином Іоном Куцелабою на турнірі UFC Fight Night 169 в Норфолку, США.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Місце
США Лас-Вегас
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