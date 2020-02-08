UFC 247: повний розклад боїв турніру

У суботу, 8 лютого, в американському Х'юстоні пройде турнір Абсолютного бійцівського чемпінату (UFC) – UFC 247.
Цей турнір цікавий тим, що в його рамках відбудеться два титульних поєдинки. Головною подією вечора стане бій американців Джона Джонса та Домініка Рейеса, які розіграють чемпіонське звання у напівважкій вазі. Ще одним поєдинком за титул стане зустріч представниці Киргизстану Валентини Шевченко й американки Кетлін Чукагян, які виступають у найлегшій ваговій категорії.
Бій Джон Джонс - Домінік Рейес стане головною подією вечора UFC 247
CBS Sports
Повний список боїв UFC 247 виглядає наступним чином:
Основний кард:
Джон Джонс (чемпіон) (25-1-0) – Домінік Рейес (12-0-0) – напівважка вага;
Валентина Шевченко (чемпіон) (18-3-0) – Кетлін Чукагян (13-2-0) – жіночий найлегша вага;
Хуан Адамс (5-2-0) – Джастін Тафа (3-1-0) – важка вага;
Мірсад Бектіч (13-2-0) – Ден Айдж (12-2-0) – найлегша вага;
Деррік Льюїс (22-7-0) – Ілір Латіфі (14-7-0) – важка вага.
Попередній кард:
Тревін Джайлс (11-2-0) – Джеймс Краузе (27-7-0) – середня вага;
Алекс Мороно (17-6-0) – Келлін Вільямс (8-1-0) – напівсередня вага;
Лорен Мерфі (11-4-0) – Андреа Лі (11-3-0) – жіноча найлегша вага;
Майлз Джонс (10-0-0) – Маріо Баутіста (7-1-0) – найлегша вага.
Ранній попередній кард:
Домініго Пеларте (8-2-0) – Джорні Н'юсон (8-2-0) – найлегша вага;
Андре Ефелл (15-6-0) – Джонатан Мартінез (11-2-0) – найлегша вага;
Остін Лінго (7-0-0) – Юссеф Залал (7-2-0) – напівлегка вага.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пряма трансляція турніру розпочнеться о 5:00 в неділю, 9 лютого, за київським часом.
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