UFC 247: дивитися онлайн

В американському Г'юстоні в суботу, 8 лютого, відбувся другий номерний турнір року в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

На знаменитій арені Toyota Centre пройшли відразу два титульні поєдинки в межах UFC 247. Американці Джон Джонс і Домінік Реєс посперечалися за пояс у напівважкій ваговій категорії. А Валентина Шевченко з Киргизстану захищала титул найкращої у найлегшій вазі в поєдинку проти Кетлін Чукагян з США.

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UFC 247

Повний список боїв UFC 247 виглядає наступним чином:

Основний кард:

Джон Джонс (чемпіон) (25-1-0) – Домінік Реєс (12-0-0) – напівважка вага;

Валентина Шевченко (чемпіонка) (18-3-0) – Кетлін Чукагян (13-2-0) – жіноча найлегша вага;

Хуан Адамс (5-2-0) – Джастін Тафа (3-1-0) – важка вага;

Мирсад Бектіч (13-2-0) – Ден АйДжі (12-2-0) – найлегша вага;

Деррік Льюїс (22-7-0) – Ілір Латіфа (14-7-0) – важка вага.

Попередній кард:

Тревін Джайлс (11-2-0) – Джеймс Краузе (27-7-0) – середня вага;

Алекс Мороні (17-6-0) – Келлін Вільямс (8-1-0) – напівсередня вага;

Лорен Мерфі (11-4-0) – Андреа Лі (11-3-0) – жіноча найлегша вага;

Майлз Джонс (10-0-0) – Маріо Баутіста (7-1-0) – найлегша вага.

Ранній попередній кард:

Домініго Пеларте (8-2-0) – Джорні Ньюсон (8-2-0) – найлегша вага;

Андре Ефелл (15-6-0) – Джонатан Мартінез (11-2-0) – найлегша вага;

Остін Лінго (7-0-0) – Юссеф Залал (7-2-0) – напівлегка вага.

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