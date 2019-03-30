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Вдарив по сідниці: український боєць безглуздо програв титульний бій – відео курйозу

4.1тЧитати матеріал російською

Українець Юрій Проценко поступився в чемпіонському бою проти поляка Кевіна Шавларскі в першому раунді технічним нокаутом. Наш боєць невдало атакував суперника.

У дебюті поєдинку Проценко вдарив поляка ногою по сідниці і відчув біль. Медики кинулися на допомогу спортсмену, однак не зуміли нічого зробити. Рефері бою поцікавився самопочуттям українського бійця і прийняв рішення зупинити поєдинок, зарахувавши Проценку технічну поразку.

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Румунський боєць нокаутував суперника "ударом торнадо" - відео

Юрій Проценко

Юрій Проценко

Сторінка Юрія Проценка в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Сергій Харитонов отримав удар між ніг у першому раунді проти американця Метта Мітріона в головному бою вечора чемпіонату змішаних бойових мистецтв Bellator 215. Поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

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Тема
MMA
Місце
Польща
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